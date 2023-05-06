Минтранс нашел способ не выпускать авиакомпании за рубеж Минтранс: авиакомпании не будут допускать за рубеж при доле внутренних рейсов меньше 70%

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Минтранс РФ подготовил новую редакцию приказа о порядке допуска авиакомпаний на международные рейсы. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В нем перечислены условия, при которых межведомственная комиссия сможет отказывать российским авиакомпаниям в допусках к подобным перелетам. Одно из условий допуска — доля пассажиропотока компании внутри России за месяц, предшествующий месяцу проведения комиссии, должна составлять не менее 70%.

В ведомстве предложили оценивать компании по объему перевозок внутри страны. При доле 70-75% перевозчик получает ноль баллов, при доле 96-100% — пять баллов. Кроме того, Минтранс предлагает оценивать долю самолетов авиакомпании, находящихся исключительно в российском реестре воздушных судов.

Механизм распределения допуска на зарубежные рейсы, учитывающий объем перевозок внутри РФ за месяц, ввели летом 2022 года. В начали мая этого года «Известия» сообщили, что правительство сократило поддержку для региональных авиаторов на рейсы в облет Москвы на 1,4-1,5 млрд рублей, в связи с чем перевозчики стали корректировать программы и отменять часть планировавшихся ранее полетов.

Ранее стало известно, что Россия и Турция договорились нарастить объем авиаперевозок между странами в текущем летнем сезоне. Согласно договоренностям, общее число еженедельно выполняемых рейсов превысит 1,3 тысячи. Российские авиационные власти согласовали выполнение 720 рейсов в неделю, с учетом увеличения числа маршрутов на 49. Турецкие перевозчики в свою очередь увеличат число еженедельных маршрутов на 37 и будут выполнять 629 авиарейсов.