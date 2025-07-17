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17 июля 2025 в 08:00

Путешествия без границ: как быстро оформить загранпаспорт

Как быстро оформить загранпаспорт Как быстро оформить загранпаспорт Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Загранпаспорт — основной документ для выезда за границу. Его можно оформить как через МФЦ и МВД, так и онлайн через портал «Госуслуги». К оформлению доступны два вида: нового поколения, биометрический, сроком на 10 лет и старого образца, на 5 лет. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как быстро оформить загранпаспорт.

Что потребуется для оформления загранпаспорта

Документы:

  • паспорт РФ;

  • заявление на оформление загранпаспорта;

  • записи о трудовой деятельности;

  • фотография. Потребуется только для загранника старого образца;

  • чек об оплате госпошлины: 6 000 рублей — биометрический и 2 000 рублей — старого образца.

Для детей дополнительно потребуется:

  • его свидетельство о рождении (или паспорт — если есть);

  • паспорт одного из родителей;

  • фотография ребенка.

Как подать заявление онлайн

  • зайдите на портал «Госуслуги» и авторизуйтесь;

  • найдите необходимую услугу самостоятельно или через робота-помощника. Достаточно вбить «оформить загранпаспорт»;

  • выберите, документ какого образца желаете получить — старый или биометрический;

  • заполните анкету;

  • при необходимости прикрепите фотоснимок;

  • выберите удобное отделение МВД для посещения;

  • оплатите госпошлину прямо на сайте.

Сроки оформления

  • до 30 дней — если вы подаете документы по месту прописки;

  • до 90 дней — если заявление подано не по месту постоянной регистрации;

  • в срочных случаях можно получить паспорт намного быстрее — от 1 до 3 дней. К срочным относятся случаи, когда человеку нужно пройти лечение за границей или присутствовать на похоронах близкого человека.

Важные напоминания

  • вы можете иметь два загранпаспорта одновременно. Один — биометрический, другой — обычный;

  • для биометрического паспорта снимаются отпечатки пальцев. Актуально для граждан с 12 лет;

  • проверяйте срок действия перед поездкой — во многие страны он должен действовать еще не менее 6 месяцев после въезда.

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Виктория Семёнова
В. Семёнова
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