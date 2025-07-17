Путешествия без границ: как быстро оформить загранпаспорт

Загранпаспорт — основной документ для выезда за границу. Его можно оформить как через МФЦ и МВД, так и онлайн через портал «Госуслуги». К оформлению доступны два вида: нового поколения, биометрический, сроком на 10 лет и старого образца, на 5 лет. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как быстро оформить загранпаспорт.
Что потребуется для оформления загранпаспорта
Документы:
паспорт РФ;
заявление на оформление загранпаспорта;
записи о трудовой деятельности;
фотография. Потребуется только для загранника старого образца;
чек об оплате госпошлины: 6 000 рублей — биометрический и 2 000 рублей — старого образца.
Для детей дополнительно потребуется:
его свидетельство о рождении (или паспорт — если есть);
паспорт одного из родителей;
фотография ребенка.
Как подать заявление онлайн
зайдите на портал «Госуслуги» и авторизуйтесь;
найдите необходимую услугу самостоятельно или через робота-помощника. Достаточно вбить «оформить загранпаспорт»;
выберите, документ какого образца желаете получить — старый или биометрический;
заполните анкету;
при необходимости прикрепите фотоснимок;
выберите удобное отделение МВД для посещения;
оплатите госпошлину прямо на сайте.
Сроки оформления
до 30 дней — если вы подаете документы по месту прописки;
до 90 дней — если заявление подано не по месту постоянной регистрации;
в срочных случаях можно получить паспорт намного быстрее — от 1 до 3 дней. К срочным относятся случаи, когда человеку нужно пройти лечение за границей или присутствовать на похоронах близкого человека.
Важные напоминания
вы можете иметь два загранпаспорта одновременно. Один — биометрический, другой — обычный;
для биометрического паспорта снимаются отпечатки пальцев. Актуально для граждан с 12 лет;
проверяйте срок действия перед поездкой — во многие страны он должен действовать еще не менее 6 месяцев после въезда.