Путешествия без границ: как быстро оформить загранпаспорт

Загранпаспорт — основной документ для выезда за границу. Его можно оформить как через МФЦ и МВД, так и онлайн через портал «Госуслуги». К оформлению доступны два вида: нового поколения, биометрический, сроком на 10 лет и старого образца, на 5 лет. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как быстро оформить загранпаспорт.

Что потребуется для оформления загранпаспорта

Документы:

паспорт РФ;

заявление на оформление загранпаспорта;

записи о трудовой деятельности;

фотография. Потребуется только для загранника старого образца;

чек об оплате госпошлины: 6 000 рублей — биометрический и 2 000 рублей — старого образца.

Для детей дополнительно потребуется:

его свидетельство о рождении (или паспорт — если есть);

паспорт одного из родителей;

фотография ребенка.

Как подать заявление онлайн

зайдите на портал «Госуслуги» и авторизуйтесь;

найдите необходимую услугу самостоятельно или через робота-помощника. Достаточно вбить «оформить загранпаспорт»;

выберите, документ какого образца желаете получить — старый или биометрический;

заполните анкету;

при необходимости прикрепите фотоснимок;

выберите удобное отделение МВД для посещения;

оплатите госпошлину прямо на сайте.

Сроки оформления

до 30 дней — если вы подаете документы по месту прописки;

до 90 дней — если заявление подано не по месту постоянной регистрации;

в срочных случаях можно получить паспорт намного быстрее — от 1 до 3 дней. К срочным относятся случаи, когда человеку нужно пройти лечение за границей или присутствовать на похоронах близкого человека.

Важные напоминания