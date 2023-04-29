Россия и Турция договорились перевозить больше авиапассажиров «Интерфакс»: Россия и Турция договорились об увеличении авиарейсов до 1,3 тысячи в неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Турция договорились нарастить объем авиаперевозок между странами в текущем летнем сезоне, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтранса РФ. Согласно договоренностям, общее число еженедельно выполняемых рейсов превысит 1,3 тысячи.

Российские авиационные власти согласовали выполнение 720 рейсов в неделю, с учетом увеличения числа маршрутов на 49. Турецкие перевозчики в свою очередь увеличат число еженедельных маршрутов на 37 и будут выполнять 629 авиарейсов.

Российскими авиационными властями подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полетов в Россию с суммарной частотой 49 рейсов в неделю. Теперь российскими авиакомпаниями запланировано выполнение более 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам, — говорится в сообщении Минтранса.

27 апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по видеосвязи приняли участие в торжественной церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на АЭС «Аккую». В начале онлайн-встречи главы двух стран помахали друг другу в объективы видеокамер. Эрдоган при этом впервые появился перед камерами после сообщений об ухудшении его здоровья. Путин отметил увеличившиеся обороты в торговле между двумя странами и влияние нового проекта на эти показатели.