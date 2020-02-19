https://static.news.ru/photo/a489d340-531f-11ea-a680-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство экономического развития снизило цифры прогнозируемой численности населения России на ближайшие пять лет.

Так, в обновлённом прогнозе на 2020 год число россиян снизилось со 147 млн человек до 146,8 млн, на 2021 год — со 147,3 млн человек до 147 млн, на 2022 год — со 147,7 млн человек до 147,2 млн, передаёт ТАСС.

Подкорректированы данные и двух последующих лет: в 2023 году численность населения прогнозируется на уровне 147,4 млн человек (вместо 148,2 млн), в 2024 году — 147,5 млн человек (вместо 148,7 млн).

Как писал NEWS.ru, численность постоянного населения РФ сократилась второй год подряд. Об этом сообщает Росстат, опираясь на предварительную оценку. На 1 января 2020 года число жителей страны составило 146 млн 745,1 тыс. человек. Это на 35 622 человека меньше, чем в прошлом году. В федеральной службе отметили, что миграционный рост не компенсирует естественную убыль, которая продолжает ускоряться. Росстат предположил, что к 2026 году численность населения будет убывать по нарастающей.