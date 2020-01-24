Численность постоянного населения РФ сократилось второй год подряд.
Об этом сообщает Росстат, опираясь на предварительную оценку. На 1 января 2020 года число жителей страны составило 146 млн 745,1 тыс. человек. Это на 35 622 человека меньше, чем в прошлом году.
В федеральной службе отметили, что миграционный рост не компенсирует естественную убыль, которая продолжает ускоряться. Росстат предположил, что к 2026 году численность населения будет убывать по нарастающей, передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что с 2001 года численность жителей Украины сократилась на 11,45 млн человек. Об этом сообщил министр кабмина страны Дмитрий Дубилет в ходе презентации пробной переписи населения. По его словам, на сегодняшний день численность населения Украины составляет 37 млн человек.
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