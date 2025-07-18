В Москве объявили желтый уровень погодной опасности В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности на 19 и 20 июля

В Москве и Подмосковье на выходные объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает ТАСС. Предупреждение будет действовать с 09:00 субботы, 19 июля, до 21:00 воскресенья, 20 июля, и связано с прогнозируемыми грозами, ливнями и порывистым ветром.

По информации Гидрометцентра, в столичном регионе ожидаются кратковременные осадки, местами сильные, сопровождающиеся грозами. Ветер восточный, местами с порывами до 15 метров в секунду.

Ночью температура в Москве составит плюс 13–15 градусов, в центре — до плюс 19. Днем в субботу воздух прогреется до плюс 24–26 градусов, по области — до плюс 28. В воскресенье возможны дожди и грозы, дневная температура достигнет плюс 26 градусов.

Ранее в Москве после продолжительного периода аномально теплых ночей установилась комфортная для сна температура, близкая к климатической норме. По данным метеорологов, в ночь на 18 июля столбики термометров в столице опустились до плюс 14,9 градуса на ВДНХ и плюс 18,7 градуса в центре. В Подмосковье температура местами достигала плюс 10,9 градуса, а в предстоящую ночь в центральном регионе ожидается сезонный диапазон от плюс 10 до 15 градусов.