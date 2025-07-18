Трамп намекнул на закрытие известного американского шоу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал закрытие популярной вечерней программы The Late Show, которая выходила в эфир в течение 30 лет, связав прекращение вещания с низкими результатами ведущего Стивена Кольбера. Глава Белого дома допустил, что следующим может быть Джимми Киммел.

Слышал, следующим будет Джимми Киммел, — написал Трамп в Truth Social.

Ранее власти Калифорнии подали иск к администрации Трампа, требуя вернуть $4 млрд федерального финансирования на строительство высокоскоростной железной дороги между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Штат назвал решение Белого дома об отзыве средств «произвольным» нарушением. В то же время сам Трамп охарактеризовал проект бесперспективным и слишком затратным.

До этого российский профессор Павел Воробьев высказал предположение о возможных онкологических рисках у Трампа, связав отек ног и синяк на руке президента с паранеопластическими процессами. Врачи Белого дома объяснили симптомы возрастной венозной недостаточностью и приемом аспирина, однако эксперт настаивает на более глубоком обследовании. Он также отметил, что продолжение приема аспирина при таких побочных эффектах может быть опасным из-за риска внутренних кровотечений.