https://static.news.ru/photo/33d98f6c-4b83-11ea-8548-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Информацию о резком скачке радиации в Москве не подтвердили в МЧС Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности, — приводит сообщение агентство.

В ведомстве отметили, что радиационный фонд в столице не превышает норму, по данным ФГУП «Радон».

Как писал NEWS.ru ранее, муниципальный депутат от района Печатники Сергей Власов сообщил о сильно повышенном радиационном фоне на юго-востоке столицы. Депутат опубликовал видео в социальной сети, на котором видно, как датчик показывает 60-кратное превышение нормы.

Повышение радиации связывают со строительством хорды на юго-востоке Москвы. Однако представители столичного департамента строительства опровергли информацию о завышении радиационного фона на участке строительства хорды.

По данным Greenpeace, уровень радиации в этом районе уже превышает норму в 12 раз.