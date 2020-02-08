Информацию о резком скачке радиации в Москве не подтвердили в МЧС Москвы. Об этом
Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности, — приводит сообщение агентство.
В ведомстве отметили, что радиационный фонд в столице не превышает норму, по данным ФГУП «Радон».
Как писал NEWS.ru ранее, муниципальный депутат от района Печатники Сергей Власов сообщил о сильно повышенном радиационном фоне на юго-востоке столицы. Депутат опубликовал видео в социальной сети, на котором видно, как датчик показывает 60-кратное превышение нормы.
Повышение радиации связывают со строительством хорды на юго-востоке Москвы. Однако представители столичного департамента строительства опровергли информацию о завышении радиационного фона на участке строительства хорды.
По данным Greenpeace, уровень радиации в этом районе уже превышает норму в 12 раз.
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