Лукашенко призвали поторопиться с поездкой в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен занять чёткую позицию по статусу Крыма и не откладывать поездку в регион. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.

Мы всегда рады белорусскому народу. Это наши братья, — рассказал Шеремет.

Он добавил, что между Крымом и Белоруссией активно развиваются экономические отношения. Продукция из республики представлена на полках крымских магазинов. Политик рассказал, что существует ещё много точек соприкосновения.

Ранее о том, что Лукашенко ждут на полуострове, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Глава Крыма Сергей Аксёнов, со своей стороны, рассказал, что представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей участвуют в развитии полуострова.

В августе 2020 года Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором заявил, что воевал бы за Крым. Он добавил, что никогда не видел угрозы для Белоруссии из-за воссоединения полуострова с Россией. По его словам, Киев безалаберно и бестолково отнёсся к ситуации с Крымом во время событий 2014 года.