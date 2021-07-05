«Будем рады»: Аксёнов высказался о визите Лукашенко в Крым
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:43, 04 июля 2021
Сергей АксёновФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил в соцсети «ВКонтакте», что на полуострове будут рады принять президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Когда наш президент и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму. Белоруссия — самая близкая, братская для нас страна, — пояснил глава Крыма.
Он добавил, что представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей участвуют в развитии полуострова.
Уверен, в Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя как дома. Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать, — подчеркнул Аксёнов.
Ранее стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко является культурно и цивилизационно пророссийским политиком. Об этом заявил профессор Рэдфордского университета (США) Григорий Иоффе. Он напомнил, что Лукашенко рос на востоке Белоруссии рядом с границей России. По мнению эксперта, глава республики стал сторонником учения о триединой славянской народности — великороссов, белорусов и малороссов.