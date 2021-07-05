«Будем рады»: Аксёнов высказался о визите Лукашенко в Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил в соцсети «ВКонтакте», что на полуострове будут рады принять президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Когда наш президент и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму. Белоруссия — самая близкая, братская для нас страна, — пояснил глава Крыма.

Он добавил, что представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей участвуют в развитии полуострова.

Уверен, в Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя как дома. Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать, — подчеркнул Аксёнов.

Ранее стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко является культурно и цивилизационно пророссийским политиком. Об этом заявил профессор Рэдфордского университета (США) Григорий Иоффе. Он напомнил, что Лукашенко рос на востоке Белоруссии рядом с границей России. По мнению эксперта, глава республики стал сторонником учения о триединой славянской народности — великороссов, белорусов и малороссов.