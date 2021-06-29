Эксперт объяснил особенности политики Лукашенко в отношении России

Белорусский президент Александр Лукашенко является культурно и цивилизационно пророссийским политиком. Об этом Lenta.ru заявил профессор Рэдфордского университета (США) Григорий Иоффе.

Он напомнил, что Лукашенко рос на востоке Белоруссии рядом с границей России. По мнению эксперта, глава республики стал сторонником учения о триединой славянской народности — великороссов, белорусов и малороссов. Иоффе также считает, что Великая Отечественная война является краеугольным камнем его национальной памяти.

Профессор подчеркнул, что Лукашенко на протяжении длительного времени вынужден заниматься отстаиванием национальных интересов страны. В качестве примера Иоффе привёл ситуацию, когда Россельхознадзор блокировал поставки белорусской сельхозпродукции, что в Минске считали борьбой хозяйствующих субъектов. Тогда Лукашенко «выторговывал» для себя выгодные условия.

С точки зрения белорусских национальных интересов Лукашенко абсолютно прав, — резюмировал Йоффе.

Ранее стало известно, что к 2022 году в Минске планируют завершить экономическую интеграцию с Росcией. Об этом заявил посол республики в Москве Владимир Семашко. Будет создан общий рынок энергоресурсов, транспорта, систематизации налогового и таможенного законодательства, а также переход к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.