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В Кремле заявили о желании встретиться с Лукашенко в Крыму

23:38, 03 июля 2021
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что России ждёт президента Белоруссии в Крыму.

Ждём ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждём, — отметил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля рассказал, что организованные иностранными спецслужбами «отряды самообороны» пытались подорвать узел связи Военно-морского флота (ВМФ) России в Вилейке под Минском. 

Ранее стало известно, что власти Белоруссии отправили дополнительные силы в погранотряды для охраны госграницы с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета РБ Антон Бычковский. Он добавил, что на фоне сложившейся ситуации на отдельных участках границы органы погранслужбы применили «тактические резервы с целью ужесточения контроля».

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