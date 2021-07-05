В Кремле заявили о желании встретиться с Лукашенко в Крыму
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:38, 03 июля 2021
Дмитрий ПесковФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что России ждёт президента Белоруссии в Крыму.
Ждём ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждём, — отметил Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля рассказал, что организованные иностранными спецслужбами «отряды самообороны» пытались подорвать узел связи Военно-морского флота (ВМФ) России в Вилейке под Минском.
Ранее стало известно, что власти Белоруссии отправили дополнительные силы в погранотряды для охраны госграницы с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета РБ Антон Бычковский. Он добавил, что на фоне сложившейся ситуации на отдельных участках границы органы погранслужбы применили «тактические резервы с целью ужесточения контроля».