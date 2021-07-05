В Кремле заявили о желании встретиться с Лукашенко в Крыму

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Власти Белоруссии отправили дополнительные силы в погранотряды для охраны госграницы с Украиной, на рубежах республики увеличили количество подобных подразделений, передаёт ТАСС со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета РБ Антона Бычковского.

На украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зелёной границе, так и в пунктах пропуска, — отметил Бычковский. Он добавил, что на фоне сложившейся ситуации на отдельных участках границы...