Михалков против Рязанова, кома Мадонны, обида бойцов СВО: что будет дальше

Дочь Эльдара Рязанова Ольга ответила на критику Никиты Михалкова в адрес покойного отца, Мадонна рассказала подробности о перенесенной болезни, в Ростовской области закрыли отель, в который не пустили участников спецоперации, — эти новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Дочь Рязанова ответила Михалкову на критику отца

Дочь советского режиссера Рязанова Ольга заявила Daily Storm, что у нее нет желания обсуждать мнение главы Союза кинематографистов России Михалкова об отце. При этом она подчеркнула, что ознакомится со словами режиссера «Утомленных солнцем».

«Я посмотрю, что он сказал. Но вряд ли я захочу это комментировать. Спасибо, что поставили в курс дела», — сказала Рязанова.

Михалков заявил в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец, что он не относит работы Рязанова к кинематографу. При этом он сказал, что у него не было конфликта с режиссером. По словам Михалкова, их пути разошлись, когда он стал председателем Союза кинематографистов России, а Рязанов был среди тех, кто покинул организацию и пытался создать собственный союз.

Среди картин коллеги Михалков выделил трагикомедию «Ирония судьбы, или С легким паром!», признавшись, что ему нравится этот фильм. Он назвал Рязанова умным режиссером, указав, что в его лентах есть хорошая драматургия. При этом Михалков подчеркнул, что вкладывает в понятие «кино» другие смыслы.

«Я не могу назвать кинематограф Рязанова кино. Это для меня не кино. Кино — это пластика, а не драматургия, диалоги, крупные планы. Кино — это другое. Это живая вещь. Хит — это „Ирония судьбы, или С легким паром!“, где совпало все с точки зрения замечательной драматургии и очень хорошего исполнительского мастерства. У Рязанова хорошие артисты играли хорошую драматургию — и получались очень хорошие фильмы. Это фильмы, но не кино», — заявил Михалков.

Не менее именитый советский режиссер Марк Захаров называл Рязанова зеркалом новой русской революции в кино и одаренным человеком.

«Он, по моему убеждению, вместил в себя все ее взлеты, когда выручали не только талант и храбрость, а еще и благоприятное стечение обстоятельств, и святые порывы сменялись поспешными и непредсказуемыми поисками. <...> И самое главное — счастлив тот художник, который умеет почувствовать неосознанную потребность зрителя, став предтечей народного мышления. Рязанов несколько раз в жизни (что само по себе редкость) погружался в предощущение зрительской мечты, умел вобрать в свое подсознание ту общественную энергетику, которая потом материализовалась им в явления национальной культуры. И как прекрасно, что редкая фантастическая работоспособность сочетается у Мастера с бесшабашным легкомыслием, искрометной легкостью», — говорил Захаров.

Зрители уже не одно десятилетие включают картины Рязанова в списки лучших и любимых фильмов. На киносайтах ленты режиссера неизменно удерживают высокие строчки рейтинга. Среди самых топовых картин Рязанова остаются «Служебный роман», «Ирония судьбы», «Берегись автомобиля» и «Жестокий романс».

Как Мадонна перенесла инфекционную болезнь

Американская поп-звезда Мадонна находилась 48 часов в искусственной коме после госпитализации из-за инфекционного заболевания, которое она перенесла в июне, пишет People. По словам артистки, она почти ничего не помнит о случившемся.

Во время выступления на концерте в Нью-Йорке 65-летняя исполнительница рассказала, что потеряла сознание в ванной, а очнулась уже в больнице в окружении родственников. Знаменитость отметила, что ей «пришлось чуть не умереть, чтобы собрать всех своих детей в одной комнате».

«Была пара вещей, о которых я подумала, когда впервые пришла в сознание и увидела своих шестерых невероятных детей, сидящих вокруг меня. Кстати, мне пришлось чуть не умереть, чтобы собрать всех своих детей в одной комнате», — съязвила певица, имея в виду своих наследников — 27-летнюю Лурдес, 23-летнего Рокко, 18-летнего Дэвида Банду, 17-летнюю Мерси Джеймс и 11-летних близнецов Эстер и Стеллу.

Также певица сообщила, что слышала голос своего учителя каббалы, находясь в бессознательном состоянии.

«Единственный голос, который я слышала, был его. Я слышала, как он сказал: „Сожми мою руку“», — сказала артистка.

Звезда со сцены поблагодарила подругу Шавон, которая доставила ее в медицинское учреждение.

«Сегодня вечером здесь находятся несколько очень важных людей, которые были со мной в больнице. Есть одна очень важная женщина, которая затащила меня в больницу. <...> Она спасла мне жизнь», — сказала Мадонна.

О госпитализации поп-исполнительницы стало известно в июне. В больнице ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Причиной ухудшения здоровья Мадонны стала «серьезная бактериальная инфекция». Тогда ей пришлось перенести начало концертного тура.

Уже осенью Мадонна отправилась в 12-й концертный тур по Европе и Северной Америке — The Celebration Tour. Он начался 14 октября 2023-го в Лондоне и должен завершиться 24 апреля 2024-го на арене Palacio de los Deportes в Мехико. Всего звезда даст 78 концертов. В рамках турне Мадонна исполняет свои главные хиты, которые она выпускала на протяжении 40-летней карьеры. В число самых знаковых композиций артистки входят Virgin, Vogue, Justify My Love, Take a Bow и другие.

СМИ сообщали, что в ходе масштабного турне Мадонна заработает более $100 млн. Также в прессе подсчитали, что всего за минуту шоу артистка получает примерно $43 тысячи, даже когда находится не на сцене, а переодевается в гримерной.

Ростовский «Добрыня» закрылся из-за скандала с участниками СВО

Telegram-канал Don Mash сообщил, что отель «Добрыня» в Ростовской области закрыли после того, как его владельцы отказались заселять военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. По данным канала, упоминание гостиницы пропало из всех агрегаторов, а звонки на ресепшен остаются без ответа. Также оказался недоступен сайт отеля.

Отель расположен в нескольких километрах от границы с Луганской Народной Республикой. В него ранее не пустили трех военнослужащих, у которых закончился отпуск. Бойцы должны были провести в гостинице одну ночь. Администратор отеля заявила, что военные «плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют». В результате им пришлось ехать на ночевку в Каменск.

Хозяйка «Добрыни» рассказала Don Mash, что в отель в принципе не заселяли военнослужащих, так как это могло отпугнуть других потенциальных гостей.

«Люди не хотят потом заезжать с детьми в этот день. Боятся, не хотят. И получается, что у нас тогда только военные», — сказала владелица отеля.

Don Mash выяснил, что гостиница принадлежит семье Александра Локтева, и. о. главы города Миллерово.

«Гостиничный дом оформлен на сваху главы Людмилу Кукольник. Невестка Алена работает там администратором. Это она заявляла о том, что в их семейном отеле солдатам не место, а теперь резко переобулась. Заведение сделало официальное заявление — якобы бойцов не заселили из-за номера, где вместо трех кроватей было всего две», — указал канал.

Ситуация вокруг гостиницы вызвала широкий общественный резонанс. Глава ростовского представительства Всероссийской федерации рестораторов и отельеров Карина Шатворян направила запрос в МВД, чтобы уточнить правила заселения военных, сообщила rostovgazeta.ru.

По данным СМИ, Шатворян отметила, что участникам спецоперации могли отказать в заселении в отеле, если у них не было при себе паспортов. По ее словам, по военным билетам отельеры не имеют права заселять постояльцев. В случае нарушения, отметила Шатворян, предусмотрен штраф до 400 тысяч рублей. Она добавила, что бойцы, как правило, не берут удостоверение личности в зону боевых действий.

Шатворян также отметила, что с учетом таких правил отелям и гостиницам необходимы четкие указания от правоохранительных органов, как действовать в случае заселения военнослужащих. По ее словам, теперь требуется более точное понимание правил их обслуживания.

