Дочь Рязанова высказалась о Михалкове в ответ на критику отца Дочь Эльдара Рязанова заявила о нежелании комментировать слова Михалкова об отце

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Дочь российского кинорежиссера Эльдара Рязанова Ольга Рязанова

Дочь советского режиссера Эльдара Рязанова Ольга заявила Daily Storm, что у нее нет желания обсуждать мнение главы Союза кинематографистов России Никиты Михалкова о своем отце. Ранее тот заявил блогеру Надежде Стрелец, что не относит творчество Рязанова к кино.

Я посмотрю, что он сказал. Но вряд ли я захочу это комментировать. Спасибо, что поставили в курс дела, — сказала Рязанова.

Михалков ранее рассказал в интервью Стрелец, что у него не было конфликта с Рязановым. По словам режиссера, их пути разошлись, когда он стал председателем Союза кинематографистов России, а Рязанов был среди тех, кто покинул организацию и пытался создать собственный союз.

Среди работ коллеги Михалков выделил «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», признавшись, что ему нравится этот фильм. Он назвал Рязанова «умным режиссером», указав, что в его лентах есть хорошая драматургия, однако признался, что сам вкладывает в понятие «кино» другие смыслы.