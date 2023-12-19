Михалков оценил работу режиссера «Слова пацана» Михалков назвал режиссера «Слова пацана» Крыжовникова профессионалом

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Российский режиссер Никита Михалков в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец заявил, что его коллега Жора Крыжовников является серьезным, талантливым и профессиональным создателем кинофильмов. По его словам, автор криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» создал правильную и жесткую картину.

Жесткая, правильная картина про время. Кого-то зарезали, решили, что из-за этого сериала. Тот парень, оказывается, и не смотрел эту картину. Не, ну Крыжовников — серьезный, думающий и очень профессиональный, на мой взгляд, режиссер, — сказал Михалков.

Говоря о трагическом инциденте, режиссер подразумевал резонансное убийство девятиклассника на остановке общественного транспорта в Иркутске. Вечером 2 декабря у подростка произошел конфликт со сверстниками. В результате потасовки мальчик получил смертельное ранение.

Вскоре после этого в Сети стали подозревать, что на напавших подростков оказал негативное влияние сериал «Слово пацана». Однако МВД опровергло эти сведения, сообщив, что задержанные по подозрению в убийстве сверстника даже не видели киноленту. Тем не менее некоторые депутаты Госдумы стали призывать запретить к показу драму о криминальных группировках Казани прошлого века.