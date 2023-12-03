Подростка зарезали на остановке в Иркутске на глазах у друзей Mash: ученика девятого класса зарезали на остановке в Иркутске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ученика девятого класса в присутствии друзей убили на остановке в Иркутске, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, на 15-летнего подростка с ножом напал один из сверстников.

Накануне вечером девятиклассник вместе с друзьями стоял на остановке Лисиха, когда мимо проходила компания подростков. Один из них подошел к юноше и в оскорбительной форме спросил у него, из какого он района. После этого подросток вонзил ему нож в горло и скрылся. Друзья пострадавшего вызвали скорую помощь, однако приехавшие медики не смогли спасти его жизнь.

Telegram-канал «Иркутск № 1» со ссылкой на очевидцев пишет, что некоторых ребят из компании нападавшего уже задержали и доставили в отделение полиции. Правоохранительные органы эту информацию пока не подтверждали.

Mash также отмечает, что новость об убийстве быстро распространилась в социальных сетях. Комментаторы выразили мнение, что трагедия произошла из-за нашумевшего сериала «Слово пацана». По мнению пользователей соцсетей, напавшие на сверстника подростки подражали героям криминальной драмы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в Сармановском районе Республики Татарстан подростки начали подражать персонажам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». По его информации, несовершеннолетние поделили район между собой и теперь назначают «стрелки».