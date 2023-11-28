Подростки посмотрели сериал «Слово пацана» и начали делить территорию Baza: в Татарстане подростки организовали группировки и начали делить территорию

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В Сармановском районе Республики Татарстан подростки начали подражать персонажам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, несовершеннолетние поделили район между собой и теперь назначают «стрелки».

Как передает Baza, подростки создали Telegram-каналы с названиями опасных в прошлом казанских преступных группировок «Жилка» и «Хади Такташ». В одном из них они опубликовали видео потасовки. Сотрудники правоохранительных органов допросили подростков, которые заявили, что сделали все «по приколу». По их словам, подражать «Слову пацана» они не хотели, но при этом признались, что смотрят сериал.

Ранее в Дагестане группа подростков избила 13-летнего мальчика, который проходил мимо них и, как им показалось, кинул на них неодобрительный взгляд. Разнять драку и спасти подростка помог сотрудник кинотеатра «Москва», рядом с которым произошла потасовка. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и различными травмами.

В Тюмени ранее ученик первого класса попал в больницу после конфликта со старшеклассниками. Несколько подростков напали на мальчика во дворе жилого дома и толкнули его на лестницу рядом с подъездом. Врачи диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом позвоночника.