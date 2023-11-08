Школьники из Дагестана толпой избили подростка за злой взгляд Mash Gor: шестиклассники из Каспийска избили сверстника за злой взгляд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа шестиклассников в Каспийске избила 13-летнего подростка, который проходил мимо и, как им показалось, кинул в их сторону неодобрительный взгляд, сообщил Telegram-канал Mash Gor. Пострадавший оказался в больнице с сотрясением мозга и травмами.

По информации канала, разнять драку и спасти подростка помог сотрудник кинотеатра «Москва», около которого и произошла потасовка. Он также вызвал скорую помощь пострадавшему.

В публикации уточняется, что один из зачинщиков драки недавно был поставлен на учет за прогулы, при этом остальные подростки воспитываются в благополучных семьях. Конфликт завершился беседой подростков с инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее в Красноярском крае в больнице оказалась 11-летняя школьница, которую избил одноклассник. Юноша набросился на девочку прямо на уроке из-за того, что она кидалась в него мятыми бумажками. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних уже опросили обоих участников конфликта. Известно, что дети растут в благополучных семьях. По информации местного издания, медики диагностировали у пострадавшей девочки закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.