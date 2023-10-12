Под Красноярском школьник избил одноклассницу, бросавшую в него бумажки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярском крае 11-летняя школьница оказалась в больнице после драки с одноклассником, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. По информации «ДЕЛА.ru», юноша набросился на девочку прямо на уроке из-за того, что она кидалась в него мятыми бумажками.

Накануне в дежурную часть МО МВД России «Ачинский» поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в приемное отделение поступила девочка 2012 года рождения с различными травмами. Со слов ребенка, телесные повреждения она получила от своего одноклассника, — говорится в сообщении ведомства.

Инспекторы по делам несовершеннолетних уже опросили участников конфликта и их родителей. Дети на учете не состояли, семьи имеют положительную характеристику. По информации местного издания, медики диагностировали у пострадавшей девочки закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

Ранее школьница из Башкирии попала в больницу после того, как двое одноклассников избили ее на уроке. Подростки напали на ученицу шестого класса, когда учитель вышел из кабинета, и нанесли ей несколько ударов. После занятий пострадавшая отправилась домой, но затем была доставлена в больницу.