Мадонна подшутила над папой римским во время выступления в Италии Мадонна в Италии надела толстовку с портретом папы римского с крыльями

Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мадонна

65-летняя американская певица Мадонна подшутила над папой римским во время концерта в Милане в рамках своего мирового турне Celebration, сообщает Daily Express. Исполнительница появилась на публике в толстовке с капюшоном, на груди которой виднелась вышивка с портретом католического священника с горящими крыльями и надписью Madonna поперек.

Мадонну сфотографировали в «скандальном образе», когда она выходила из отеля после выступления на Mediolanum Forum. При этом она показывала его месяц назад в соцсетях. Ранее певица заявила, что хотела бы увидеть папу римского в своей футболке. В 2015 году во время концерта в Нью-Йорке Мадонна хвалила папу Франциска за то, что он «очень непредубежденный», и посвятила ему проникновенную версию песни La Vie en Rose.

Ранее Мадонна во время выступления в Лондоне вышла на сцену, завернувшись в украинский флаг. Певица взяла сине-желтое знамя для исполнения грустной баллады «Не плачь обо мне, Аргентина» (Don’t Cry for Me Argentina). На том же выступлении Мадонна высказала мнение относительно конфликта на Ближнем Востоке. Певица призналась, что происходящее «разрывает ей сердце».

До этого Мадонна во время концерта в Лондоне призналась, что в молодости у нее не было денег даже на то, чтобы помыться. По этой причине она спала с мужчинами, в квартирах которых был душ. Выступление Мадонны было омрачено техническими неполадками на сцене, из-за которых артистке пришлось прервать пение и рассказать зрителям о своем прошлом. Гастрольный тур исполнительницы продлится до января 2024 года.