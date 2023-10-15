«Чертова работенка»: Мадонна рассказала, почему спала с мужчинами Мадонна рассказала, что в молодости спала с мужчинами ради похода в душ

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Мадонна

Американская певица Мадонна заявила, что в молодости у нее не было денег даже на то, чтобы помыться. По этой причине она спала с мужчинами, в квартирах которых был душ, пишет Daily Express. Исполнительница дала первый концерт в рамках юбилейного гастрольного тура Celebration, посвященного 40-летию творческой деятельности. Выступление Мадонны было омрачено техническими неполадками на сцене, из-за которых артистке пришлось прервать пение и рассказать зрителям о своем прошлом.

Когда я была на мели, у меня не было денег, чтобы принять ванну или душ, я встречалась с мужчинами, у которых были душевые и ванные комнаты. Если я считала их милыми, я осторожно интересовалась: «Ты живешь один?.. У тебя есть ванная и душ?» Они кивали и смотрели на меня, как на сумасшедшую. Затем я приглашала их на ужин. Чертова работенка, чтобы просто сходить в душ! Нам всем приходится бороться, чтобы свести концы с концами, верно? — приводит издание слова 65-летней певицы.

Гастрольный тур исполнительницы продлится до января 2024 года.

В конце июня 2023-го стало известно, что Мадонна оказалась в реанимации после того, как ее нашли дома без сознания. Врачи обнаружили у исполнительницы бактериальную инфекцию. Впоследствии ее состояние удалось стабилизировать.

Из-за недуга певице пришлось на время отказаться от мирового тура Celebration, начало которого было запланировано на 15 июля. Артистка подорвала здоровье во время изнурительных 12-часовых репетиций перед концертами.

После болезни Мадонна составила завещание, в котором подробно описала правила управления своим наследством в случае смерти. Исполнительница категорически запретила создавать голограмму со своим изображением и использовать ее на концертах. Она разделила права на свои песни между шестью детьми.