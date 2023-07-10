Раскрыты детали завещания Мадонны Мадонна написала завещание на случай своей смерти

64-летняя американская певица Мадонна составила завещание, где подробно описала правила управления своим наследием в случае смерти. В частности, исполнительница категорически запретила создавать голограмму со своим изображением и использовать на концертах. Также она разделила права на свои песни между шестью детьми, сообщает The Sun.

Источник издания сообщил, что выздоравливающая от серьезной бактериологической инфекции Мадонна составила документ, в котором запретила руководителям звукозаписывающих компаний использовать ее имя и изображение после смерти.

В частности, она категорически против того, чтобы разрешить бизнесменам дешевые уловки, которые запятнают ее наследие, такие как использование голограмм. Например, как это было с голографическим туром Уитни Хьюстон, который подвергся серьезной критике. Мадонна не может позволить жадным до денег музыкальным боссам сделать тоже самое с ней, — утверждает источник издания.

Также Мадонна заявила, что не хочет, чтобы ее имущество стало предметом спора между членами семьи, поэтому поровну распределила права на свои треки между наследниками: двумя биологическими и четырьмя приемными. Не забыла певица и своего постоянного менеджера Гая Осири, отписав ему часть наследства в качестве благодарности за то, что «он был рядом с ней в хорошие и плохие времена».

В конце июня 2023 года стало известно, что Мадонна оказалась в реанимации после того, как ее нашли дома без сознания. Врачи обнаружили у исполнительницы бактериальную инфекцию, однако состояние удалось стабилизировать. Из-за недуга певице пришлось на время отказаться от мирового тура Celebration, начало которого было запланировано на 15 июля. Сообщалось, что артистка подорвала здоровье во время изнурительных 12-часовых репетиций перед концертами. В настоящее время Мадонна находится дома под присмотром личного врача,