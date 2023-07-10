Мадонна рассказала, когда и где начнет отложенный из-за болезни тур Мадонна сообщила, что перенесет американскую часть турне и начнет его в Европе в октябре

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Певица Мадонна сообщила в своих социальных сетях о том, что намеревается перенести американскую часть своего мирового турне и начать гастроли с осенних концертов в Европе. Она также отметила, что идет на поправку и поблагодарила поклонников за поддержку. Певица подчеркнула, что не хочет огорчать тех, кто уже купил билеты на ее выступления.

Сейчас план заключается в том, чтобы перенести североамериканскую часть турне и стартовать в октябре в Европе, — заявила 64-летняя артистка.

На ее официальном сайте указано, что первый европейский концерт в рамках мирового турне запланирован на 14 октября, он пройдет в Лондоне.

В конце июня 2023 года стало известно, что Мадонна оказалась в реанимации после того, как ее нашли дома без сознания. Врачи обнаружили у исполнительницы бактериальную инфекцию. Впоследствии ее состояние удалось стабилизировать.

Из-за недуга певице пришлось на время отказаться от мирового тура Celebration, начало которого было запланировано на 15 июля. Сообщалось, что артистка подорвала здоровье во время изнурительных 12-часовых репетиций перед концертами. В настоящее время Мадонна находится дома под присмотром личного врача,

Ранее сообщалось, что певица составила завещание, где подробно описала правила управления своим наследием в случае смерти. По данным таблоида The Sun, исполнительница категорически запретила создавать голограмму со своим изображением и использовать ее на концертах. Также она разделила права на свои песни между шестью детьми.