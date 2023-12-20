В Ростовской области закрыли отель, куда отказались заселять бойцов СВО

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Отель «Добрыня» в Ростовской области закрыли после того, как его владельцы отказались заселять военнослужащих, участвующих в проведении спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал Don Mash. По данным канала, упоминание отеля пропало из всех агрегаторов, а звонки на ресепшен остаются без ответа.

Отель расположен в нескольких километрах от границы с Луганской Народной Республикой. В него не пустили трех военнослужащих, у которых закончился отпуск, — бойцы должны были провести там одну ночь. Администратор гостиницы заявляла, что военные «плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют». В результате бойцам пришлось ехать на ночевку в Каменск.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесников заявил, что работодателям и чиновникам, которые будут без уважения относиться к участникам СВО, будут грозить серьезные последствия. По словам парламентария, за такое поведение необходимо вводить жесткие санкции, как минимум лишать рабочих мест и должностей.

Военный корреспондент Александр Коц ранее возмутился решением суда в Казахстане, который приговорил бойца ЧВК «Вагнер» к шести годам и восьми месяцам колонии общего режима за участие в специальной военной операции. Журналист напомнил, что в январе 2022 года Россия буквально спасла казахстанский народ от скатывания в масштабный гражданский конфликт.