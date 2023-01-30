В Госдуме рассказали о наказании за неуважение к участникам СВО Депутат Колесник: за неуважение к участникам СВО чиновников нужно лишать должностей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что работодателям и чиновникам, которые будут без уважения относиться к участникам спецоперации России на Украине, будут грозить серьезные последствия. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он вспомнил о случаях, когда ветеранам войны в Афганистане в грубой форме отказывали в работе. Тех, кто подобным образом отнесется к вернувшимся из зоны СВО бойцам, следует подвергать жестким санкциям, то есть как минимум лишать рабочих мест и должностей, убежден парламентарий.

Не дай бог кто-то без уважения отнесется к участникам СВО. Мы же помним Афганистан, когда люди приходили без работы, тем более люди тяжело раненные, а им говорили: «Я вас туда не посылал». <...> Если кто-то так скажет, то как минимум лишится места на работе. Ну и еще по-всякому может случиться, — подчеркнул Колесник.

Сенатор Ирина Рукавишникова ранее сообщила, что на заседании рабочей группы по вопросам СВО, созданной 20 декабря 2022 года по поручению президента РФ Владимира Путина, обсудят вопрос о предоставлении бесплатной юридической помощи мобилизованным и их семьям. По ее мнению, вопрос о юридической помощи мобилизованным должен быть решен на законодательном уровне, а помощь должна предоставляться не только мобилизованным и добровольцам, но и их семьям. Парламентарий уточнила, что законопроект одобрен большинством профильных министерств.