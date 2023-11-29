Коц возмутился приговором казахстанскому бойцу за участие в СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Коц возмутился решением суда в Казахстане, который приговорил бойца ЧВК «Вагнер» к шести годам и восьми месяцам колонии общего режима за участие в специальной военной операции. Как написал журналист в Telegram-канале, в январе 2022 года Россия буквально спасла казахстанский народ от скатывания в масштабный гражданский конфликт.

Встречал граждан Казахстана в СВО. Все они снимались только в масках, осознавая, что по возвращении им грозит уголовное преследование. И это были в том числе люди, заключившие контракт с Минобороны России. Тем самым Минобороны, которое в январе прошлого года буквально спасло Казахстан от скатывания в масштабный гражданский конфликт, который вполне мог выплеснуться и за пределы этого государства. Получается, русские за казахов могут впрягаться, а когда граждане Казахстана хотят отплатить той же монетой — это преступление, — заявил Коц.

Военкор также подчеркнул, что это уже не первый подобный случай в Казахстане. По его словам, с 2014 года там сажают в тюрьмы своих же граждан за участие в ополчении и Народной милиции ЛДНР. Коц отметил, что с начала 2015 по сентябрь 2019 года казахстанские суды вынесли 30 приговоров за участие в «иностранных вооруженных конфликтах».

Вагнеровца из Казахстана, который принимал участие в СВО, суд признал наемником. Боец отправился в зону спецоперации весной 2023 года и участвовал в боях за Артемовск, где получил ранение и был комиссован.