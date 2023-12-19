«Ассенизаторный шланг»: Михалков о последствиях открытого окна в Европу Михалков заявил, что европейцы «запустили ассенизаторный шланг» в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Открытие окна в Европу привело к тому, что через него в Россию запустили «ассенизаторный шланг», заявил российский режиссер Никита Михалков. В интервью Надежде Стрелец народный артист РСФСР сказал, что Европа под «ядерным зонтиком» США уже никогда не будет такой прекрасной как прежде.

Нам открыли окно в Европу. Нам в это окно запендюрили ассенизаторный шланг и в атмосферу запустили нам все то, что там уже не нужно. <...> Уже не будет той Европы, прекрасной, старой, с чудным запахом кофе из бара с утра в Риме, уже не будет американского кино 70х годов с Джеком Николсоном. Этого не будет. Все. Это умерло. Европа под ядерным зонтиком США прекрасно развивалась, толстела до момента пока они за этим за всем не потеряли иммунитет, — объяснил режиссер.

Михалков подчеркнул, что европейцы назвали «свою трусость и бессилие» толерантностью. Он отметил, что теперь начальник полиции Швеции в девять вечера вынужден обращаться к женщинам с просьбой не выходить на улицы, а Римский папа ползает по полу и целует ботинки камерунцу, «чтобы попасть в тренд».

Ранее режиссер заявил, что преодолеть испытания 90-х Россию заставила «пьяная порка» экс-президента страны Бориса Ельцина. Он процитировал эссе замглавы Росгвардии в ДНР Александра Ходаковского и отметил, что его оценка должна приобрести государственное значение.