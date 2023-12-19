Открытие окна в Европу привело к тому, что через него в Россию запустили «ассенизаторный шланг», заявил российский режиссер Никита Михалков. В интервью Надежде Стрелец народный артист РСФСР сказал, что Европа под «ядерным зонтиком» США уже никогда не будет такой прекрасной как прежде.

Нам открыли окно в Европу. Нам в это окно запендюрили ассенизаторный шланг и в атмосферу запустили нам все то, что там уже не нужно. <...> Уже не будет той Европы, прекрасной, старой, с чудным запахом кофе из бара с утра в Риме, уже не будет американского кино 70х годов с Джеком Николсоном. Этого не будет. Все. Это умерло. Европа под ядерным зонтиком США прекрасно развивалась, толстела до момента пока они за этим за всем не потеряли иммунитет,объяснил режиссер.

Михалков подчеркнул, что европейцы назвали «свою трусость и бессилие» толерантностью. Он отметил, что теперь начальник полиции Швеции в девять вечера вынужден обращаться к женщинам с просьбой не выходить на улицы, а Римский папа ползает по полу и целует ботинки камерунцу, «чтобы попасть в тренд».

Ранее режиссер заявил, что преодолеть испытания 90-х Россию заставила «пьяная порка» экс-президента страны Бориса Ельцина. Он процитировал эссе замглавы Росгвардии в ДНР Александра Ходаковского и отметил, что его оценка должна приобрести государственное значение.

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