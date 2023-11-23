«Кромсал, как тряпку»: Михалков о том, что заставило Россию преодолеть 90-е Михалков: «пьяная порка» Ельцына помогла России преодолеть трудности 90-х

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков заявил, что преодолеть испытания 90-х Россию заставила «пьяная порка» экс-президента страны Бориса Ельцина, передает корреспондент NEWS.ru с круглого стола «Глобальная схватка за ценности и информационная политика: внешние и внутренние аспекты». Он процитировал эссе замглавы Росгвардии в ДНР Александра Ходаковского и отметил, что его оценка должна приобрести государственное значение.

Это вечно пьяный Борис в огне своего тщеславия и гордыни кромсал страну, как тряпку. У нас гибли люди в Югославии и Чечне. Только тогда можно понять последствия этой пьяной порки, которая заставила нашу страну учиться и работать, а не искать легких способов наживы, — процитировал Ходаковского режиссер.

Ранее Михалков заявил, что посоветовал бы военным ВС РФ, которые находятся в зоне спецоперации, избегать зависти и страха правды. Таким образом он ответил на вопрос, как бы он обратился к российским военным при встрече.

Режиссер также высказал мнение, что спецоперацию России на Украине послал Бог. Он объяснил, что если бы российские власти не сделали «шаг вперед», то неизвестно, что случилось бы со страной в будущем.