Американская певица Мадонна провела 48 часов в искусственной коме после госпитализации из-за инфекционного заболевания, которое она перенесла в июне, пишет People. По словам артистки, она почти ничего не помнит о случившемся.
Во время выступления на концерте в Нью-Йорке 65-летняя исполнительница рассказала, что потеряла сознание в ванной, а очнулась уже в больнице в окружении родственников. Знаменитость отметила, что ей «пришлось чуть не умереть, чтобы собрать всех своих детей в одной комнате».
Также певица сообщила, что слышала голос своего учителя каббалы, находясь в бессознательном состоянии. Певица со сцены поблагодарила подругу, которая доставила ее в медицинское учреждение.
О госпитализации поп-исполнительницы стало известно в июне, в больнице ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Причиной ухудшения здоровья стала «серьезная бактериальная инфекция». Тогда Мадонне пришлось перенести начало концертного тура.
Ранее дети Мадонны призвали ее отказаться от пластических операций, с которыми она, по их словам, переборщила. Лурдес Леон и Рокко Ричи заявили, что мать «ведет себя так, будто ей слегка за двадцать». Они выразили опасения за жизнь Мадонны и вмешались в процесс ее реабилитации после того, как исполнительница оказалась в реанимации, заразившись инфекцией.