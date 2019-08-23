https://static.news.ru/photo/d4364e16-c6a7-11e9-852f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Ковалёв Фото: vk.com/kovalboxer

Российский боксёр Сергей Ковалёв, одолевший нокаутом британца Энтони Ярда в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе, посвятил победу скончавшемуся после боксёрского поединка Максиму Дадашеву.

Победу посвящаю Максиму Дадашеву, — сказал Ковалёв после поединка.

Также он заявил, что сегодня нужно отдыхать всем и праздновать его победу.

Мы добились чего хотели, это наша общая победа. Можно отдыхать. Сегодня суббота, потом воскресенье, хороший повод для празднования моей победы, — добавил боксёр.

28-летний Дадашев умер 23 июля в США после поражения от пуэрториканца Сабриэля Матиаса. Боксёр перенёс операцию по трепанации черепа и скончался в результате полученных во время боя травм. Позднее стало известно, что во время последнего ринга у него произошёл инсульт.