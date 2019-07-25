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Пуэрториканский боксёр Субриэль Матиас прокомментировал смерть российского коллеги Максима Дадашева, которого он победил техническим нокаутом, после которого Дадашев так и не смог восстановиться и ушёл из жизни 23 июля.

Никто не хочет умирать на пути к своим целям и мечтам. Мы выходим в ринг ради благополучия своих семей и не знаем, чем всё это закончится. Лети высоко, великий воин,...