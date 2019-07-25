Российский боксёр Максим Дадашев перенёс инсульт во время последнего боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Хотите знать, что такое истинная сила духа, высшая воля к победе? Согласно заключению оперировавшего его врача, он уже перенёс инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию, — говорится на странице боксёра в Instagram.
Дадашев не смог продолжить поединок с Матиасом после 11-го раунда, после чего потерял сознание и был госпитализирован. Боксёру сделали трепанацию, удалили часть черепа, поместили в искусственную кому, но так и не смогли спасти жизнь.
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