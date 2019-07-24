Если бы я мог выбрать кого хочу, я бы выбрал самый лёгкий из возможных боёв и убежал бы с пятьюдесятью миллионами долларов. Но если бы я хотел бой за наследие, то Хабиб — тот, кого мне нужно побить. Он лучший боец в мире прямо сейчас. Непобеждённый, он не показал никаких слабостей. Никто даже не был близок к тому, чтобы разгадать его загадку, поэтому он интресен мне, — приводит слова Сен-Пьера MMAFighting.com.