https://static.news.ru/photo/d3138dd0-ae26-11e9-b7b4-fa163e074e61_1024.jpg Максим Дадашев (слева) Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российского боксёра Максима Дадашева, который умер 23 июля в результате полученных во время боя тяжёлых травм головы, планируют похоронить на его родине в Санкт-Петербурге.

Его похоронят в Петербурге, когда это будет и на каком кладбище — я пока сказать не готов, для начала нужно, чтобы была запущена процедура перевозки тела покойного в Россию. Хотя ещё ждём подтверждения — вдруг мама настоит, чтобы его похоронили в Дагестане, он там самое ранее детство провёл, но это вряд ли, — сообщили ТАСС в Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга.

Дадашев получил тяжёлые травмы в ходе поединка с Субриэлем Матиасом. После 11-го раунда он не смог продолжать бой, плохо себя почувствовал и потерял сознание. После трепанации мозга и удаления части черепа Дадашев умер, не приходя в сознание.

Как сообщал News.ru, украинский боксёр Александр Усик посвятил умершему Максиму Дадашеву стихи.