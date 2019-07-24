Абсолютный чемпион мира по боксу, до сих пор не побеждённый Александр Усик отреагировал на смерть российского боксёра Максима Дадашева.

Украинец посвятил Дадашеву стихи, которые опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

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Я болен боксом я это знаю, я болен тем что манит и пленит, и нету дня чтоб я не думал. Когда закончу как дальше жить. Как жить , без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь, Я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав. Когда я в ринге я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса. Я разлечусь как одуван. Бокс для меня , как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал. соболезнование близким.

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Максим Дадашев скончался в США 23 июля в результате отёка мозга, полученного в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Ему не помогла операция по трепанации черепа, сердце спортсмена не выдержало нагрузки.

Бой с пуэрториканцем стал первым и единственным проигранным поединком в профессиональной карьере Дадашева. У боксёра остались жена и дочь.

Посольство РФ в Вашингтоне выразило готовность оказать содействие в доставке тела спортсмена на родину.

Ранее Федерация бокса России заявила, что проведёт расследование обстоятельств гибели Дадашева. Организация также сообщила, что семья спортсмена будет получать пожизненные выплаты, писал News.ru.

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