Максим Дадашев скончался в США 23 июля в результате отёка мозга, полученного в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Ему не помогла операция по трепанации черепа, сердце спортсмена не выдержало нагрузки.
Бой с пуэрториканцем стал первым и единственным проигранным поединком в профессиональной карьере Дадашева. У боксёра остались жена и дочь.
Посольство РФ в Вашингтоне выразило готовность оказать содействие в доставке тела спортсмена на родину.
Ранее Федерация бокса России заявила, что проведёт расследование обстоятельств гибели Дадашева. Организация также сообщила, что семья спортсмена будет получать пожизненные выплаты, писал News.ru.