Российский боксёр Максим Дадашев, который перенёс операцию по трепанации черепа, скончался в США в результате полученных во время боя травм.
Максим скончался. Не выдержало сердце, — сообщил источник
ТАСС.
Дадашев оказался в больнице после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. После 11-го раунда команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксёра.
По пути в раздевалку Дадашев потерял сознание и был увезён на машине скорой помощи. Врачи диагностировали у него отёк мозга, писал News.ru.