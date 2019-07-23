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Российский боксёр Максим Дадашев, который перенёс операцию по трепанации черепа, скончался в США в результате полученных во время боя травм.

Максим скончался. Не выдержало сердце, — сообщил источник ТАСС .

Дадашев оказался в больнице после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. После 11-го раунда команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксёра.

По пути в раздевалку Дадашев потерял сознание и был увезён на машине скорой помощи. Врачи диагностировали у него отёк мозга, писал News.ru.