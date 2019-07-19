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Российский боксёр первого полусреднего веса Максим Дадашев (13-1, 11 КО) проиграл техническим нокаутом пуэрториканцу Сабриелю Матиасу (14-0, 14 КО) на турнире в Мэриленде.

Элиминатор за право стать претендентом на титул IBF был остановлен по истечении 11 раундов представителями команды российского боксёра из-за плохого состояния Дадашева. По пути в раздевалку российский боксёр потерял сознание и был увезёр на машине скорой помощи.

Как сообщает Fightnews.com, боксёр находится в тяжёлом состоянии. У него подозревают отёк мозга и ему предстоит операция.

В главном бою вечера непобеждённый американский легковес Теофимо Лопес (14-0, 11 КО) победил единогласным решением судей японца Масаёси Накатани (18-1, 12 КО). Судьи отдали победу американцу со счётом 119:109 и 118:110 (двое).

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