Семья российского боксёра Максима Дадашева, который скончался в США в результате полученных во время боя травм, будет делать пожизненные выплаты от Федерации бокса России.
Мы сделаем пожизненные выплаты семье Максима Дадашева. Будем поддерживать семью, — заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлёв ТАСС.
Дадашев оказался в больнице после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. После 11-го раунда команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксёра.
По пути в раздевалку Дадашев потерял сознание и был увезён на машине скорой помощи. Врачи диагностировали у него отёк мозга, писал News.ru. 23 июля боксёр ушёл из жизни.