https://static.news.ru/photo/bb24810c-ad5e-11e9-a14e-fa163e074e61_1024.jpg Максим Дадашев Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Семья российского боксёра Максима Дадашева, который скончался в США в результате полученных во время боя травм, будет делать пожизненные выплаты от Федерации бокса России.

Мы сделаем пожизненные выплаты семье Максима Дадашева. Будем поддерживать семью, — заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлёв ТАСС.

Дадашев оказался в больнице после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. После 11-го раунда команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксёра.

По пути в раздевалку Дадашев потерял сознание и был увезён на машине скорой помощи. Врачи диагностировали у него отёк мозга, писал News.ru. 23 июля боксёр ушёл из жизни.