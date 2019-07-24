23 июля после перенесённой трепанации черепа в американской больнице скончался российский боксёр Максим Дадашев. Бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом стал первым и единственным проигранным поединком в его профессиональной карьере. К сожалению, за этот бой он заплатил не только карьерой, но и жизнью.

Убивает не один удар, а тоннаж

История с Дадашевым нередка для профессионального бокса. Есть ситуации, когда боксёров нужно защищать от их собственного мужества. Можно сколько угодно смеяться над Анджеем Голотой, который в своё время просто сбежал с ринга во время боя с Майком Тайсоном, но гораздо чаще встречаются другие случаи, когда боксёр готов продолжать поединок любой ценой, даже ценой собственной жизни. В таком случае ответственность лежит на людях в углу, в чьей власти предотвратить трагедию, выбросив полотенце. В случае с Дадашевым это произошло слишком поздно.

Матиас — первый соперник такого высокого класса в профессиональной карьере Максима. В его лице он встретил такого же непобеждённого, перспективного и голодного до титулов оппонента, каким был сам. Первая половина боя прошла в жёстком обмене ударами, но постепенно Матиас укреплял своё преимущество, а бой превратился в избиение. Дадашев поглощал удары пачками, а в десятом и одиннадцатом раундах пропустил их невероятное количество. В тот момент он уже с трудом отдавал себе отчёт в происходящем и действовал исключительно на инстинктах.

На облетевших мир кадрах видно, как опытный угловой Билли Макгирт буквально уговаривал подопечного выйти из боя и в конце концов объявил рефери, что Максим не будет продолжать боксировать. Но это решение было принято слишком поздно. Дадашев уже получил критический урон. Он не мог пить воду в углу, а после окончания боя сделал несколько шагов и потерял сознание.

Надежда оставалась до последнего

Всё дальнейшее было лишь отчаянной борьбой за жизнь спортсмена. Ему сделали сложную операцию, удалив часть черепа. Сильный отёк мозга удалось снять, поместив спортсмена в кому, из которой он уже не смог выбраться. В схожей ситуации совсем недавно побывал экс-чемпион мира Адонис Стивенсон после боя с Александром Гвоздиком, но канадец сумел выкарабкаться. Боксировать он уже не сможет, но есть надежда, что будет жить полноценной жизнью, чем, к сожалению, не может похвастать Магомед Абдусаламов, ставший инвалидом после боя с Майком Пересом.

В случае с Дадашевым врачи предусмотрительно не комментировали его состояние в отдалённой перспективе. Отёк мозга был столь сильным, что пришлось делать трепанацию, удалять часть черепа и помещать спортсмена в искусственную кому. Снять отёк удалось, но сердце спортсмена не выдержало такой нагрузки и остановилось. Операцию проводил очень опытный врач, а потому вряд ли стоит списывать трагедию на медицинскую ошибку. Беду можно было предотвратить, остановив бой на пару раундов раньше. Уже сейчас выяснилось, что Максим перенёс менингит, и это не могло не отразиться на работе головного мозга.

Урок для всех

Любая трагедия на спортивной арене — это повод лишний раз задуматься о безопасности спорта. В боксе долгие годы работают целые исследовательские институты по изучению травм головы и их последствий. На всех мероприятиях, включая недавно прошедший в Екатеринбурге Международный боксёрский форум, поднимаются вопросы безопасности. И всем действующим лицам — боксёрам, тренерам, врачам и судьям постоянно говорится, что лучше отказаться от продолжения боя, чем подвергать здоровье спортсмена неоправданному риску. А уж полагаться на собственные ощущения бойца — это вообще последнее дело. Сбежавший с ринга после двух раундов с Майком Тайсоном поляк Анджей Голота — скорее исключение в этом виде спорта. Большинство боксёров нужно защищать от их собственного мужества, пока они не станут его жертвами.

Навсегда изменится и жизнь Матиаса после этой трагедии. Вряд ли сейчас он думает о том, насколько продвинулся в рейтингах за счёт этой победы. Сергей Ковалёв до сих пор нередко вспоминает трагедию 2011 года, когда он стал невольным соучастником гибели Романа Симакова, парня, вышедшего на смертельный бой с поддельной медицинской справкой. Противник Абдусаламова Майк Перес признался, что боль от случившегося долго пытался заглушить с помощью алкоголя.

Самое глупое, что можно сделать сейчас, — кричать об опасности бокса как такового, требовать запретить этот спорт. Но хочется верить, что в следующий раз секунданты боксёров и рефери поединков будут внимательнее следить за состоянием людей, за чьё здоровье они также несут ответственность.