Госдума приняла во втором чтении законопроект о Госсовете

https://static.news.ru/photo/352e4e2c-2e48-11eb-b04c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект федерального закона о Государственном совете РФ. В нём прописан статус и принцип формирования этого органа.

В документе сказано, что Госсовет является конституционным государственным органом, который сформирован российским президентом для обеспечения согласованного взаимодействия органов единой системы публичной власти.

В его задачи также входит определение основных направлений внешней и внутренней политики страны, а также приоритетных направлений социально-экономического развития.

Возглавит Госсовет президент РФ. В него также войдут глава правительства, спикеры верхней и нижней палат парламента, руководитель Администрации президента и главы регионов.

Президент своим решением также может включить в его состав представителей политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представителей местного самоуправления, а также иных лиц. При этом передавать полномочия члена Госсовета другому человеку запрещено.

Закон о Госсовете входит в ряд поправок в Конституцию. Внесение изменений в российский Основной закон потребует изменений в редакции более 150 существующих законов. Госдума РФ уже приняла в первом чтении законопроект о новых полномочиях Конституционного суда, а также одобрила президентские поправки в закон о прокуратуре. Проекты законов, закрепляющие дополнительные гарантии верховенства Конституции и её приоритета на территории страны, внесены в Госдуму российским лидером Владимиром Путиным. Изменения затронут Гражданский кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Семейный кодекс и более 100 законодательных актов.

Как сообщал NEWS.ru, ранее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, как теперь будут назначать министров.