Правки в Конституцию РФ потребуют корректировки более 150 законов

https://static.news.ru/photo/8c9c6148-0f8b-11eb-a742-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внесение изменений в российскую Конституцию потребует изменений в редакции более 150 существующих законов, считает сопредседатель рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений Павел Крашенинников.

Когда мы готовили перечень предполагаемых законодательных актов, которые вытекают из конституции, мы подготовили 100 законов, которые должны быть изменены. Так вот, мы сейчас видим, что их будет гораздо больше. Не 100 и даже, наверное, не 150, а гораздо больше, — приводит слова чиновника ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рабочая группа, занимающаяся подготовкой поправок в Конституцию, проведёт 16 октября встречу для обсуждения предложенных законопроектов о Конституционном суде, правительстве и прокуратуре, до того, как Госдума рассмотрит их во втором чтении.