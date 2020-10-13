Президентские поправки в закон о прокуратуре приняты в первом чтении

https://static.news.ru/photo/67ccd21a-0d5d-11eb-abbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении президентские поправки в закон о прокуратуре. Они должны привести его в соответствие с новыми изменениями Конституции.

Теперь генеральный прокурор, его заместители, прокуроры субъектов РФ (и приравненные к ним прокуроры) будут назначаться после консультаций с Советом Федерации и освобождаться от должности президентом РФ. Ранее назначения глав надзорных ведомств регионов проводились президентом по представлению Генпрокурора (это же касалось и его замов).

У Совфеда будет неделя на принятие решения по кандидатуре генпрокурора и его замов, а по прокурорам субъектов РФ — 10 дней.

Законопроектом вводится запрет на наличие у прокуроров иностранного гражданства и вида на жительство. Такая же формулировка теперь содержится и в Конституции. При этом в законопроекте уточняется, что в случае появления гражданства другого государства или вида на жительство сотрудники должны будут в течение пяти рабочих дней уведомлять руководство об этом.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. Список изменений состоял из нескольких сотен предложений. Инициатором некоторых из них был президент Владимир Путин. По результатам обработки 100% бюллетеней за поправки высказались 77,92%, против изменений — 21,27%. Изменения к Конституции вступили в силу с 4 июля 2020 года, писал NEWS.ru.