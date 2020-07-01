Поправки к Конституции поддержали 77,92%

https://static.news.ru/photo/e9447d16-bc31-11ea-bc8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центризбирком сообщил итоги голосования по поправкам в Конституцию. По результатам обработки 100% бюллетеней, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%, следует из данных ЦИК.

Общая явка, по последним данным, составила 65%.

Как заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, завершившееся 1 июля общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ продемонстрировало очень достойную явку избирателей.

Вечером, 1 июля, жители Москвы вышли на акцию против поправок на Пушкинскую площадь. В центре столицы собрались сотни человек. В Петербурге на митинг на Дворцовой площади собрались порядка 100 человек.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании.

Как писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.