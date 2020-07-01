Памфилова назвала явку на голосовании «очень достойной»

https://static.news.ru/photo/e3260e2e-bbcb-11ea-9464-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: ЦИК России/vk.com

Завершившееся 1 июля общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ продемонстрировало очень достойную явку избирателей, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

Это очень достойная цифра, тем более в таких условиях, когда некоторые боялись выходить из дома. Мы вообще думали, что многие будут бояться, не будут приглашать. Люди с благодарностью встречали наших коллег, — отметила председатель ЦИК РФ в эфире телеканала «Россия 1».

По состоянию на 20:00 по московскому времени средняя явка по России составляет 64,99%.

Голосование по поправкам в Конституцию завершилось на всей территории России — избирательные участки в Калининградской области закрылись в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).

По данным онлайн-голосования, в Москве изменения в Основной закон поддержали 62,33% участников плебисцита. 37,67% проголосовали против.

Ранее появились результаты обработки 0,05% бюллетеней в Санкт-Петербурге. Там изменения в Основной закон поддержали 93,81% участников плебисцита. В столице после обработки 0,03% бюллетеней стало известно, что за поправки проголосовали 90,98% участников, против — 9,02%.

Как писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).

Ранее NEWS.ru писал, что ЦИК отчитался об обработке 30% протоколов голосования по поправкам.