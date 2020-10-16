В Госдуме рассказали, как теперь будут назначаться министры

https://static.news.ru/photo/f277ee20-0f94-11eb-bf1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае отставки кого-та из членов правительства, если это случится до того, как в силу вступит новая редакция закона «О правительстве», новый формат назначения министров уже не будет действовать. Об этом сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Проект федерального конституционного закона о правительстве, в котором прописывается новый порядок формирования состава кабмина с учётом принятых в Конституцию поправок, нижняя палата парламента одобрила в первом чтении. Согласно документу, теперь порядок назначения главы правительства будет иным. Президент сможет назначить премьер-министра только после того, как его утвердит Госдума. Членов кабинета — «силовиков» назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных утверждает Госдума по предложению премьер-министра.

Ожидать назначения правительства по новому порядку можно будет, по словам Крашенинникова, «как только первого министра отправят в отставку».

Если это произойдёт до внесения в силу нового закона о правительстве, вступившие в силу поправки непосредственно действующие, поэтому с 4 июля это уже возможно. Как только первый пойдёт — всё, — цитирует Крашенинникова РИА Новости.

Внесение изменений в российскую Конституцию потребует изменений в редакции более 150 существующих законов. Госдума РФ уже приняла в первом чтении законопроект о новых полномочиях Конституционного суда, а также одобрила президентские поправки в закон о прокуратуре. Проекты законов, закрепляющие дополнительные гарантии верховенства Конституции и её приоритета на территории страны, внесены в Госдуму российским лидером Владимиром Путиным. Изменения затронут Гражданский кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Семейный кодекс и в более 100 законодательных актов.

До этого президент внёс в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета. Эту структуру будет возглавлять президент РФ. В Госсовет войдут спикеры обеих палат парламента, главы администрации президента, а также главы регионов. Совещательный орган будет состоять из президиума, комиссий и рабочих групп.

Как писал NEWS.ru, проекты законов о Госсовете и укреплении суверенитета и приоритете российского права над международным нижняя палата парламента рассмотрит в первую очередь. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.