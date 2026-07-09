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09 июля 2026 в 12:33

ФСБ сообщила новые детали подготовки покушения на российского военного

ФСБ заявила об участии иностранных специалистов в изготовлении дрона для теракта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В изготовлении беспилотника, который планировалось использовать при совершении теракта, участвовали иностранные специалисты, передают РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ. Речь идет о деле о предотвращенном покушении на российского военнослужащего.

Отмечается, что сам теракт планировали подготовить на территории Украины, а участника завербовали в феврале текущего года, добавили в ведомстве. Как следует из опубликованной записи, задержанный в Краснодаре россиянин обсуждал свои действия с украинским куратором. Он также заявил, что для подготовки исполнителя были привлечены инструкторы.

Ранее сообщалось, что силовики задержали в Краснодаре россиянина, который готовил теракт с применением дрона со взрывчаткой в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны России. В Центре общественных связей ФСБ РФ уточнили, что мужчина сотрудничал со Службой безопасности Украины.

Также Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что сотрудники украинских спецслужб завербовали 25-летнюю жительницу Москвы для подготовки теракта против высокопоставленного представителя Минобороны РФ, обещая продолжение романа с куратором.

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