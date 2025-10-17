Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 октября 2025 в 10:46

Исследование показало высокую оценку работы Путина

ФОМ: 79% граждан России положительно оценивают работу Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

79% россиян положительно оценивают работу президента Российской Федерации Владимира Путина на его посту, говорится в данных Фонда общественного мнения. Исследование также показало, что 77% респондентов выражают доверие главе государства.

Большинство участников опроса (79%) считают, что Путин в целом хорошо справляется с обязанностями президента страны. Более половины респондентов (53%) положительно оценивают деятельность российского правительства в целом.

Ранее стало известно, что россияне определяют черту бедности на уровне ежемесячного дохода ниже 48 тыс. рублей. Для признания человека богатым требуется заработок, почти в 20 раз превышающий этот показатель — около 930 тыс. рублей в месяц. Аналитик отметили устойчивую тенденцию к постепенному повышению планки, которую респонденты считают началом уровня бедности.

До этого поступала информация о снижении частоты использования наличных денег среди населения России. Средняя сумма, которую россияне носят с собой, составляет приблизительно 3,5 тыс. рублей. Этот показатель на 29% ниже, чем фиксировался в предыдущем году. Значительная часть граждан предпочитает расчеты с использованием банковских карт, технологий распознавания лица или QR-кодов.

ФОМ
Владимир Путин
опросы
доверие
