Исследование показало высокую оценку работы Путина

79% россиян положительно оценивают работу президента Российской Федерации Владимира Путина на его посту, говорится в данных Фонда общественного мнения. Исследование также показало, что 77% респондентов выражают доверие главе государства.

Большинство участников опроса (79%) считают, что Путин в целом хорошо справляется с обязанностями президента страны. Более половины респондентов (53%) положительно оценивают деятельность российского правительства в целом.

Ранее стало известно, что россияне определяют черту бедности на уровне ежемесячного дохода ниже 48 тыс. рублей. Для признания человека богатым требуется заработок, почти в 20 раз превышающий этот показатель — около 930 тыс. рублей в месяц. Аналитик отметили устойчивую тенденцию к постепенному повышению планки, которую респонденты считают началом уровня бедности.

До этого поступала информация о снижении частоты использования наличных денег среди населения России. Средняя сумма, которую россияне носят с собой, составляет приблизительно 3,5 тыс. рублей. Этот показатель на 29% ниже, чем фиксировался в предыдущем году. Значительная часть граждан предпочитает расчеты с использованием банковских карт, технологий распознавания лица или QR-кодов.