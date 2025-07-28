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28 июля 2025 в 15:33

Эксперт по ЖКХ объяснил, кто ответит за обрушение дома в Астрахани

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Водоканал могут привлечь за обрушение дома в Астрахани

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Водоканал может понести ответственность за частичное обрушение многоэтажного дома в Астрахани, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, наказание может грозить в случае, если подтвердится связь происшествия с подтоплением строения.

Ответственность за обрушение [дома в Астрахани], если подтвердится связь с подтоплением, могут нести несколько сторон. Водоканал отвечает за ненадлежащее содержание сетей. Управляющая компания, отвечающая за содержание общедомового имущества, может быть привлечена за бездействие. Местные власти также могут понести ответственность за непринятие мер, особенно если ранее вы подавали обращения, но они оставались без ответа по существу. В случае гибели или травм людей могут завести уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — сказал Бондарь.

Он призвал жителей домов фиксировать все нарушения, делать фотографии и сохранять копии обращений в соответствующие структуры, а также их ответов. По словам эксперта по ЖКХ, современные цифровые сервисы позволяют направлять жалобы и отслеживать их рассмотрение.

Главное — не проходить мимо проблем. Особенно важно сообщать о любых подозрительных вещах, таких как запах газа или затопленный подвал. От этих действий может зависеть ваша безопасность и ваших соседей, — добавил Бондарь.

Обрушение подъезда пятиэтажного дома в Астрахани произошло утром 28 июля. По данным МЧС, минимум три человека пострадали. Местная жительница рассказала, что в доме регулярно прорывало трубы. По ее словам, подвал часто затапливало, вода стояла по колено, однако сотрудники Водоканала не реагировали на жалобы жильцов аварийной многоэтажки.

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