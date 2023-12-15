Что важнее для Набиуллиной: инфляция или рост экономики?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Перед сегодняшним заседанием совета директоров Центробанка экономисты спорили только о том, на сколько пунктов наш регулятор поднимет учетную ставку. В том, что ставка подрастет, сомнений не было. Инфляцию как негативный момент экономической ситуации в стране особо отметил в ходе своей пресс-конференции Владимир Путин. Поэтому ЦБ должен был отреагировать.

А действовать команда Эльвиры Набиуллиной привыкла по классическим монетаристским рецептам путем повышения учетной ставки и ограничения массы циркулирующих на рынке рублей. В конце концов, и 16% ставки — это не 35%, как в соседней Турции. Вот ставку и повысили в пятый раз подряд.

Старый добрый монетаризм

Конечно, ситуация для нашего финансового блока непростая. Вот и президент, с одной стороны, выразил надежду на то, что вскоре рубль стабилизируется. А с другой — посвятил немало времени нашим экономическим успехам. А вопреки всем санкциям, главным критерием здоровой экономики остается рост ВВП. И тут в действиях ЦБ обычно отмечают противоречие.

Практически на протяжении всей карьеры Набиуллиной в Центробанке ее сопровождает критика, что она занимается исключительно таргетированием инфляции и валютных курсов, не заботясь об экономическом росте в стране. Что она слепо следует инструкциям МВФ, тормозя все попытки новой российской индустриализации.

Тем не менее теми же традиционными монетарными методами Набиуллиной удалось взять под контроль финансовую ситуацию в стране, дав повод посмеяться над теми, кто в феврале 2022 года бросился скупать доллар по 130 рублей.

И вот после скачка доллара до 100 рублей включился обычный механизм стимулирования сбережений в рублях, способный давать очень неплохой доход. А значит, соблазн перевода «деревянных» в конвертируемые валюты уменьшился. И Центробанк в пятый раз поднимает ставку. И нет никаких гарантий, что до мартовских президентских выборов ставка не подрастет еще как минимум один раз.

Набиуллина против льготного кредитования

Впрочем, глава Центробанка постоянно выражает свою озабоченность в отношении тенденции, которая противоречит ее финансовым принципам чистого монетаризма. Эльвира Сахипзадовна отмечает вопиющее противоречие между ее уверенностью в необходимости повышать ставку и сохраняющимся льготным кредитованием, что, по ее мнению, раскачивает инфляцию. Иными словами, возникает эдакий финансовый замкнутый круг: из-за практики раздачи льготных (на уровне 5–6%) кредитов она вынуждена, мол, и дальше поднимать ставку.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем наша обрабатывающая промышленность вряд ли бы показала отмеченный президентом рост без такой поддержки. А есть еще строительство, остающееся локомотивом экономики в целом. Не говоря уже о предприятиях ВПК, чья особая поддержка не обсуждается. А вот недостаточное финансирование сельского хозяйства, например, уже привело к скачку стоимости куриных яиц, поскольку сами производители не могли расширять производство только за счет своего капитала. Так что не все так однозначно... И с новыми ставками ЦБ надеяться на то, что куры начнут активнее нестись, явно не стоит.

Льготной ипотеке бой

Но особенно главу Центробанка раздражает льготная ипотека, которую правительство все время продлевает. ЦБ опасается, что в этой сфере надуется «пузырь». И значительная часть взявших такую ипотеку окажется некредитоспособными. Более того, Набиуллина надеется, что такой льготный период продлится только до лета 2024 года.

Однако мало будет желающих брать ипотеку под 20–25%. То есть квартиры будут покупать меньше. Молодые не будут развиваться... Но такая ситуация разве не противоречит курсу на многодетную семью и улучшение демографических показателей в стране? Словом, такую квадратуру круга решить непросто. Или ее никто и не планирует решать?

Пока предполагается, что меры по стабилизации рубля будут действовать до президентских выборов в марте 2024 года и что пока доллар будет колебаться в диапазоне 90–95 целковых. Впрочем, наш обыватель, переживший за время нашей демократии немало «черных» четвергов и вторников, ко всему готов.

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