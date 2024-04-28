Что известно о 12 фигуранте дела о теракте в «Крокусе»: какую роль исполнял

Фото: t.me/moscowcourts*

Джумахон Курбонов

Суд в Москве отправил под стражу гражданина Таджикистана Джумахона Курбонова — 12-го фигуранта дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». В чем его обвиняют, что известно о других фигурантах?

Что известно о новом фигуранте дела «Крокуса»

Суд избрал меру пресечения для 12-го фигуранта в деле о теракте. Его отправили под арест до 22 мая. Подозреваемый — гражданин Таджикистана Джумахон Курбонов, его подозревают в причастности к террористической деятельности (ст. 205 УК РФ).

«По версии следствия, Курбанову отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата», — сообщили в суде.

Джумахон Курбонов согласился с арестом и отправкой в СИЗО, сообщил его адвокат Евгений Попов. Он отметил, что Курбонов не озвучил свою позицию по обвинениям.

11 апреля человека с такими же фамилией и именем арестовал на 15 суток Хорошевский суд Москвы. Тогда ему вменялось нарушение общественного порядка — задержанный ругался матом в общественном месте. Курбонов вину не признал.

По данным СМИ, 12-й фигурант в России работал неофициально.

Сотрудник хостела, в котором он проживал, ссылаясь на внутренние данные, сообщил РИА Новости, что Курбонов приехал в Россию в июле 2023 года.

«Третьего июля 2023 года он пересек [границу РФ]», — сказал собеседник.

По его данным, Курбонов проживал в комнате на четвертом этаже, всего вместе с ним жили еще десять человек. Он отметил, что Курбонов, как и все проживающие в хостеле, работал.

«Наша задача — поселить мигрантов, чтобы они были под контролем, чтобы они были официальными <…>. Их задача — прийти, помыться, покушать и поспать», — рассказал сотрудник хостела. Собеседник агентства не сообщил, с какого времени Курбонов проживал у них.

Кого задержали до этого

5 апреля Басманный суд арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Мухаммад Зоир Шарипзода из Таджикистана обвиняется в подготовке теракта. Его арестовали до 22 мая.

«Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении Шарипзоды Мухаммада Зоира, уроженца Республики Таджикистан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

10-й фигурант дела — Якубджони Юсуфзода — был арестован 1 апреля. По данным следствия, он перечислял средства на проживание исполнителей.

Девятый фигурант дела о теракте — Назримада Лутфуллои — работал в Москве на стройке, но за несколько дней до трагедии в «Крокусе» уволился. По информации Telegram-канала Mash, мужчина получил в Таджикистане высшее образование, затем переехал в Москву на заработки и прожил в столице один год.

«Судимости у него нет, холост. Каждое утро созванивался с отцом. Трудился на стройке, но 13 марта уволился и через два дня заселился в хостел у метро „Щелковская“. 20 марта сказал сожителям, что нашел подработку на пару дней, за которую платят 30 тысяч рублей. Когда его спросили, что за работа, ответил: убирать мусор. 24-летнего Лутфуллои арестовали — до 22 мая он пробудет в СИЗО. Пока он находился в изоляторе, следователи установили его связь с основной группой террористов. Его семью в Таджикистане сейчас допрашивают местные полицейские», — пишет Mash.

Восьмой фигурант дела — Алишер Касимов — также арестован на два месяца. Он обвиняется в пособничестве теракту, совершенному группой лиц по предварительному сговору, приведшему к гибели людей. Во время допроса стало известно, что террористы вышли на красногорского бизнесмена через сайт объявлений Avito и сняли квартиру, где устроили штаб по подготовке и организации теракта. Касимов заявил в суде, что ему не было известно о планах террористов.

«Сам Касимов владел ресторанным бизнесом, а именно кафе „Чайхана 24“, и был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Красногорске. На суд также явились его родственники. Сообщается, что их не пустили из-за неадекватного поведения, мешающего проведению судебного разбирательства. Обвиняемый состоит в браке, где родилось трое детей», — сообщил Telegram-канал Readovka.

Седьмой, шестой и пятый фигуранты — Диловар Исломов, его брат Аминчон Исломов и отец Исорил Исломов. По данным следствия, один из предполагаемых боевиков (Фаридуни) вовлек в организацию теракта Аминчона и Диловара в начале марта 2024 года. Предположительно, они отвечали за транспорт и логистику. Через Диловара злоумышленники приобрели белый «Рено», на котором пытались скрыться от погони в Брянской области после теракта в «Крокусе».

Кого обвинили в исполнении теракта

Первым был арестован 32-летний Далерджон Мирзоев. В зале суда стало известно, что задержанный является уроженцем Таджикистана. У него есть четверо несовершеннолетних детей, включая полуторагодовалых двойняшек. У Мирзоева была временная регистрация на территории России, которую он оформил в Новосибирске, но срок ее действия уже истек.

Еще один арестованный, Рачабализода Саидакрами, родился 4 февраля 1994 года. Он женат, является отцом одного ребенка. Безработный, у него неоконченное среднее образование. Во время суда он сообщил, что не помнит, где был зарегистрирован в России. В зале суда он появился с повязкой на ухе.

Третий обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе», Шамсидин Фаридуни, родился в 1998 году в Таджикистане и является гражданином этой страны. У него есть восьмимесячный ребенок. Фаридуни был официально трудоустроен на фабрике в Подольске и имел регистрацию в Красногорске. Незадолго до теракта он посещал «Крокус».

Четвертый подозреваемый, Мухаммадсобир Файзов, в суде рассказал, что родился в Таджикистане в 2004 году. У него среднее образование. Временно безработный, был устроен в барбершоп в Иваново, там же зарегистрирован. Проработал два месяца, уволился, уехал в другой город. Обвиняемый холост, детей нет.

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