Названа роль нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Мосгорсуд: Курбонов обеспечивал соучастников теракта в «Крокусе» деньгами

Арестованный 27 апреля 20-летний гражданин Таджикистана Джумохон Курбонов по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов, сообщили в пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы. Басманный суд Москвы отправил его под стражу до 22 мая.

Курбонову отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата, — говорится в сообщении.

Об аресте 12-го фигуранта дела о теракте стало известно в субботу, 27 апреля. На заседании суда выяснилось, что он работал в России неофициально.

В результате атаки террористов погибло более 140 человек, свыше 500 пострадали. По делу о теракте задержали, в том числе четырех непосредственных предполагаемых исполнителей.